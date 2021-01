Boris Herrmanns Havarie in der Biskaya »Mein schlimmster Albtraum«

So kurz vor dem Ziel der Vendée Globe, so kurz vor seinem größten Erfolg: 90 Meilen vor Sables d’Olonnes kracht der Hamburger Segler Boris Herrmann in einen Trawler. Auf YouTube berichtet er, was passiert ist.