Aufgrund der Unregelmäßigkeitem im Verband, der auch wegen seiner finanziellen Abhängigkeit vom russischen Energiekonzern Gazprom in der Kritik steht, hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) der IBA bereits vor den Spielen in Tokio 2021 die Ausrichtung des olympischen Turniers entzogen. Auch 2024 in Paris darf die IBA nicht als Ausrichter in Erscheinung treten, nachdem Kremlew im Mai in einer Abstimmung ohne zugelassene Gegenkandidaten zunächst im Amt bestätigt worden war. In Eriwan müssen die Mitgliedsverbände laut IBA-Mitteilung für die Notwendigkeit von Neuwahlen abstimmen. Stimmen sie dagegen, bleibt Kremlew für weitere vier Jahre im Amt.