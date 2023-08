Das Duell zwischen dem ehemaligen britischen Schwergewichts-Boxweltmeister Anthony Joshua und seinem Landsmann Dillian Whyte fällt aus. Der Kampf sollte am kommenden Samstag in der O2-Arena in London stattfinden, wurde nach einer positiven Dopingprobe bei Whyte aber abgesagt. Das teilte der Veranstalter Matchroom Boxing nach einer entsprechenden Nachricht der zuständigen Anti-Doping-Agentur mit. Es solle nun eine umfassende Untersuchung geben, hieß es weiter.