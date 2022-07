Dennoch war es eine gelungene Revanche nach sechs Jahren: 2016 waren Chisora und Pulew im Kampf um die EBU-Europameisterschaft erstmals aufeinandergetroffen. Pulew siegte damals nach Punkten.

Dieses Mal ging Chisora (33:12 Siege, 23 K.O.) als Underdog in den Kampf über zwölf Runden in der Londoner O2-Arena. Es wurde zu einem offenen Schlagabtausch: Chisora traf Pulew mehrfach am Kopf, blutende Cuts über beiden Augen machten dem 41-jährigen Bulgaren zu schaffen. Auch Chisora musste einige Wirkungstreffer einstecken, hing in der achten Runde kurzzeitig angeknockt in den Seilen. In der neunten Runde gelangen beiden Boxern wirkungsvolle Treffer. In der zehnten Runde ermahnte der Ringrichter Pulew für Schläge nach dem Gong. Pulew bearbeitete Chisora danach weiter, aber Chisora gelangen in der letzten Runde die auffälligsten Treffer.