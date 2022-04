Starboxerin Katie Taylor gegen Amanda Serrano Kampf der Gigantinnen auf großer Bühne

In der Nacht zum Sonntag boxt Katie Taylor gegen Amanda Serrano, zum ersten Mal in der Geschichte bilden zwei Frauen den Hauptact einer Boxveranstaltung im Madison Square Garden. Wenn die zwei erfolgreichsten Boxerinnen der Welt aufeinandertreffen, dann darf es auch keine Nummer kleiner sein.

Der Boxsport braucht Spektakel, es gibt mittlerweile viel zu wenig davon, das Duell zwischen Floyd Mayweather und Manny Pacquiao war 2015 so eines, damals hochgejazzt zum Kampf des Jahrhunderts durch irrsinnige Kampfbörsen. Es ist kein Zufall, dass Promoter Eddie Hearn den Fight am Samstag zum »weiblichen Mayweather-Pacquiao« ausgerufen hat.

Hearn ist einer der Großen im Geschäft, seine Firma Matchroom hat unter anderem Anthony Joshua unter Vertrag. Vor vier Jahren hat Hearn mit dem Sportstreamingdienst Dazn einen Deal über eine Milliarde Dollar abgeschlossen, der Dazn die Übertragungsrechte an allen Matchroom-Kämpfen sichert. Und da das Männerboxen jenseits von Joshua, Tyson Fury und Oleksandr Usyk derzeit nur wenig Glamour zu bieten hat, wird der Kampf am Samstag auch für Matchroom und Dazn zu einem bedeutenden Event.

Die Bedingungen, den Garden ausverkauft werden zu lassen, sind gut. Taylor ist Irin, in ihrem Land ein absoluter Star, die große irische Community in New York wird sie unterstützen. Auch Serrano zieht als Puerto Ricanerin und New Yorker Lokalmatadorin eine große Fangemeinde an. Das Kalkül von Matchroom und dem Kooperationspartner Most Valuable Promotions des Boxers und YouTubers Jake Paul dürfte sich auszahlen.

Vorkämpferin ihres Sports

Am Reiz dieses Aufeinandertreffens kann man ohnehin wenig zweifeln. Taylor ist Titelträgerin aller wichtigen Boxverbände im Leichtgewicht, mittlerweile 35 Jahre alt, ihr Olympiasieg in London liegt zehn Jahre zurück, dennoch ist sie immer noch der unumschränkte Star der Szene. Vor 19 Jahren stand sie in Dublin beim allerersten Boxkampf der Frauen auf irischem Boden im Ring. Taylor ist im wahren Sinne eine Vorkämpferin ihres Sports.