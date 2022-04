Das Duell mit Mahfoud war wegen der Coronapandemie verschoben worden, die Dänin hatte in den zwei Pandemiejahren überhaupt keinen Kampf bestritten – Meinke stand wenigstens zweimal in dieser Zeit im Ring und hatte deswegen auf einen Vorteil gehofft.

Tatsächlich hatte Mahfoud vor heimischem Publikum zu Kampfbeginn Probleme, Meinke dagegen agierte von Beginn an offensiv, hatte Vorteile in den ersten zwei Runden und gestaltete vor allem die sechste Runde sehr stark. Aber Mahfoud fand ihren Rhythmus und war in den Schlussrunden die dominante Boxerin, die das Kampfgericht dadurch am Ende überzeugte.