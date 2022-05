Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Dass der Kampf überhaupt angesetzt worden war, hatte in der Boxwelt für Verstimmungen gesorgt . Am 25. Februar, drei Tage nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, hatte Álvarez seinen WBA-Weltmeisterkampf gegen den Russen Biwol angekündigt. Die später verhängten Sanktionen gegen russische Boxer durch die Verbände WBC, WBO und IBF unterzeichnete der älteste und größte Verband WBA nicht – und sagte auch den Kampf nicht ab.

Faire Stimmung nach dem Kampf

»Natürlich will ich den Rückkampf«, kündigte Álvarez, der unter dem Kampfnamen »Canelo« in den Ring steigt, nach der Niederlage an. Biwol sei ein »großartiger Champion«. Aber: »Das ist noch nicht das Ende«, sagte Álvarez. Sein Gegner steht einer Revanche offen gegenüber. »Kein Problem. Lass uns darüber reden«, antwortete Biwol.