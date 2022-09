Álvarez bestimmte das Tempo von Beginn an. Aus der Ringmitte brachte er immer wieder klare Treffer mit der Führ- und Schlaghand ins Ziel. Golovkin fand in den ersten Runden nicht in den Kampf und war früh durch Schwellungen am Kopf gezeichnet. Die Schläge des mittlerweile 40 Jahre alten Kasachen wirkten zu langsam, behäbig und vorhersehbar. Von seiner früheren Dynamik war kaum etwas zu sehen. Álvarez spielte seine Qualitäten dagegen aus und zeigte, dass er nicht nur acht Jahre jünger, sondern auch stärker und besser ist als Golovkin.