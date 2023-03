Rupprecht war trotz ihrer zwölf Siege in 13 Profikämpfen (ein Unentschieden) als Außenseiterin in den Kampf gegangen, der vom TV-Sportsender ESPN live in den USA, Kanada sowie ganz Lateinamerika übertragen wurde. »Ich habe noch nie in einer so riesigen Halle geboxt, aber ich versuche das auszublenden«, hatte Rupprecht vor dem Kampf gesagt, den sie letztlich mit 90:100 verlor.