Der Kampf begann taktisch: Der 13 Zentimeter kleinere Whyte versuchte zu Beginn, durch schnelle Sprünge an seinen Gegner heranzukommen. Doch Fury entzog sich klug und verzichtete in den ersten Runden seinerseits auf klare Offensivaktionen. Hitziger wurde es erst in Runde vier, als Whyte deutlich nach einem Trennkommando des Ringrichters Mark Lyson noch einen Schlag anbrachte. Fury beschwerte sich lautstark und schien seinen Herausforderer in der Folge bestrafen zu wollen.