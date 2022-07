Vor mehr als 60.000 Zuschauern besiegte Oleksandr Usyk im vergangenen September Lokalmatador Anthony Joshua im Tottenham Hotspur Stadium. Was er danach abseits des Boxrings in seiner Heimat erlebte, schilderte der ukrainische Schwergewichtsweltmeister während seines erneuten Aufenthalts in London, wo er in dieser Woche den Rückkampf am 20. August in Saudi-Arabien promotet hatte.