Durch eine 0:2-Niederlage gegen Hertha BSC verpasste der HSV am Montag die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Bremen hatte sich am 34. Spieltag den direkten Aufstieg in Deutschlands höchste Spielklasse gesichert.