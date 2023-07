WM wohl kein Thema

Mit der nationalen Konkurrenz kann Harting zwar wieder mithalten. Die 68,37 Meter, mit denen er 2016 Olympia-Gold in Rio gewann, bleiben für den Berliner allerdings außer Reichweite. Eine Teilnahme an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in diesem Jahr ist wohl ausgeschlossen.

Der deutsche Verband will vorrangig Meister und Zweitplatzierte der Titelkämpfe für die WM in Budapest vom 19. bis 27. August nominieren und verlangt eine Bestätigungsnorm von 64,50 Metern. Hartings Bestweite in dieser Saison sind 63,22 Meter, die internationale WM-Norm liegt bei 67 Metern. Auch über die internationale Rangliste wäre ein Start derzeit nicht möglich.