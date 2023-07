Nebulös erscheint indes die Vertragssituation. Offiziell läuft das Arbeitspapier von Froome nach drei Jahren am Ende der Saison aus. Die Fäden hält dem Anschein nach aber Froome in der Hand. »Er kann auf fünf Jahre verlängert werden, wenn Chris sich so entscheidet«, sagte Adams, der Froome einst die Zusage gegeben habe, seine Karriere bei dem Team beenden zu können. In zwei Jahren wäre Froome 40 Jahre alt.

Adams bezeichnete Froome als großartigsten Grand-Tour-Champion seiner Fahrer-Generation. Der gebürtige Kenianer hatte die Frankreich Rundfahrten 2013 sowie von 2015 bis 2017 für sich entschieden. Im vergangenen Jahr sorgte Froome für positive Schlagzeilen, als er auf der Etappe nach Alpe d'Huez den dritten Platz belegte.