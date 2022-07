Pechstein hatte bereits 2013 gegen den Internationalen und den Deutschen Eisschnelllauf-Verband auf Schadensersatz und Schmerzensgeld für ihre zweijährige Dopingsperre von 2009 bis 2011 geklagt. Sie hält ihre Unschuld für erwiesen und will dies auch gerichtlich dokumentiert wissen. Ihr Ziel war aber auch die Revolution der Gerichtsbarkeit in diesem Bereich, um zukünftig Sportlerinnen und Sportlern zu ermöglichen, zivilrechtlich gegen den Internationalen Sportschiedsgerichtshofs in Lausanne (Court of Arbitration for Sports − Cas) vorgehen zu können.