Sie habe Hughes nicht getroffen und dadurch auch nicht beglückwünscht, sagte die deutsche Trainerin. Das hätte sie sonst getan. »Aber alle anderen haben es getan, alle waren auf dem Podium zusammen.« Zu den sportlichen Auswirkungen des Starts trotz Krankheit sagte sie: »Medaillen sind das eine, aber Gesundheit das andere.«

Auch australische Cricketspielerin tritt mit Coronainfektion an

Zu einem ähnlichen Fall kam es auch bei den Commonwealth Games in Birmingham. Im Cricket-Finale trat die australische Spielerin Tahlia May McGrath an – die kurz zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war.