Coronavirus Absage, Verlegungen, Verdachtsfälle - Die Entwicklungen im Sport im Überblick

Die Maßnahmen gegen das Coronavirus sorgen teils für absurde Situationen: So spielt die Eintracht im Europapokal vor Zuschauern, in der Liga aber nicht. In der Formel 1 gibt es erste Verdachtsfälle im Fahrerlager. Das Sport-Update.