Coronavirus Fortuna-Boss kritisiert Watzke-Aussagen als "absolut unsolidarisch" - Die Entwicklungen im Sport

In der Bundesliga deutet sich ein Streit um finanzielle Hilfen für kleinere Klubs an. Toni Kroos hat sich aus der Quarantäne gemeldet. Und in Monaco hofft man auf einen Formel-1-Start. Das News-Update im Sport.