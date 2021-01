Auch mit Gerwyn Price gibt es eine Vorgeschichte. Im November 2018 kam es im Finale des Grand Slam of Darts zu einem Eklat. Price provozierte Anderson wiederholt mit lauten Jubelschreien und -Gesten. Als The Iceman dann nach einem Wurf seine Pfeile im Board stecken ließ und provokant und vor allem sehr dicht an seinem Gegner jubelte, ließ Anderson sich zu einem kleinen Schubser gegen Price hinreißen. Die Konfrontation schien Andersons Spiel eher zu beeinflussen als das von The Iceman. Trotz zwischenzeitlich klarer Führung verlor Anderson die Partie am Ende, Price feierte seinen ersten großen Titel. Der Waliser kassierte im Nachgang von der PDC eine Geldstrafe und eine dreimonatige Spielsperre auf Bewährung, Anderson kam mit einer Verwarnung davon.