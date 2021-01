Stephen Bunting war schon Weltmeister, allerdings bei der Konkurrenzorganisation BDO, bei der das Niveau insgesamt doch wesentlich niedriger ist. Für The Bullet ist es das zweite Viertelfinale bei der PDC-WM nach dem in seinem Debütjahr 2015. Der 35-jährige Engländer hat in den vergangenen Spielzeiten nicht an die Saison 2014 anschließen können. Dass er jetzt die Chance aufs Halbfinale hat, war so nicht zu erwarten. Aber der Mann mit den leichtesten Darts auf der Tour (12 Gramm) hat sich hier in London in starker Form präsentiert.