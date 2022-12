Für Fallon Sherrock, Beau Greaves und Lisa Ashton ist die Darts-WM bereits vor Weihnachten vorbei. Sherrock schied als letzte dieses Frauentrios in der ersten Runde aus. Die »Queen of the Palace« verlor gegen ihren englischen Landsmann Ricky Evans 1:3. Der schwärmte nach dem mühevollen Sieg von der 28-Jährigen: »Ich wusste, dass es hart wird. Sie ist so gut. Fallon war die bessere Spielerin. Ich bin davongekommen, damit bin ich glücklich«, sagte Evans am späten Dienstagabend. Zuvor waren bereits Ashton (2:3 gegen Ryan Meikle) und Frauen-Weltmeisterin Greaves (0:3 gegen William O'Connor) in der ersten Runde ausgeschieden.