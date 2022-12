Donnerstag, 22. Dezember, ab 20 Uhr MEZ

2. Runde: Gary Anderson - Razma / Jiwa

2. Runde: James Wade - J. Williams / Bialecki

2. Runde: Luke Humphries - Brown / Hempel

2. Runde: Vincent van der Voort - Menzies / Portela

Freitag, 23. Dezember, ab 13.30 Uhr MEZ

2. Runde: Brendan Dolan - Hughes / Hendriks

2. Runde: Chris Dobey - Kleermaker / Han

2. Runde: Ross Smith - Shea / Labanauskas

2. Runde: Rob Cross - S. Williams / Joyce

Freitag, 23. Dezember, ab 20 Uhr MEZ

2. Runde: Martin Schindler - Lukeman / Yamamoto

2. Runde: Danny Noppert - Edhouse / Cameron

2. Runde: Jonny Clayton - Beaton / Trijp

2. Runde: Joe Cullen - Evans / Sherrock

Wer qualifiziert sich für die WM?

Wie in jedem Jahr nehmen insgesamt 96 Spieler an der Weltmeisterschaft teil. Der Weg dahin ist klar geregelt: Die 32 Höchstplatzierten der Weltrangliste, der »PDC Order of Merit«, sind automatisch qualifiziert und profitieren in der ersten Runde von einem Freilos. Das gilt unter anderem auch für Martin Schindler (Platz 29) und Gabriel Clemens (Platz 25).

Die nächsten 32 sind die Führenden der »PDC ProTour of Merit« (einem anderen Ranking-System, bei der das erspielte Preisgeld der vergangenen zwölf Monate berücksichtigt wird, dass nicht bei Major-Turnieren erspielt wurde), die sich nicht bereits über die »PDC Order of Merit« qualifiziert haben. Die letzten 32 müssen sich hauptsächlich über regionale Turniere qualifizieren, so setzte sich der Deutsche Florian Hempel beispielsweise bei einem Qualifikationsturnier im hessischen Niedernhausen im Finale gegen seinen Landsmann Niko Springer durch.

Die WM bleibt vorerst in britischer Hand: Neben 28 Engländern qualifizierten sich zusätzlich 15 Schotten, Waliser und Nordiren für den Jahresabschluss. Erstmals sind auch drei Frauen am Start (alle aus England).

Wo kann ich die Darts-WM sehen?

Wie gewohnt werden alle Partien live im Free-TV auf Sport1 zu sehen sein. Der Spartensender, der zum 19. Mal aus dem Ally Pally berichtet, bietet zudem einen kostenlosen Livestream an. Auch auf DAZN werden alle Spiele übertragen. Für den Streamingdienst wird Deutschlands bekanntester Darts-Experte Elmar Paulke kommentieren.