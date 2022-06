Umkämpfter Zielsprint bei der Dauphiné-Rundfahrt Van Aert feiert bereits – und wird noch überholt

Kurz vor der Ziellinie hatte van Aert die Arme zum Jubel hochgerissen, nur wenige Augenblicke später gingen die Hände vor das Gesicht – Gaudu lag mit einer Nasenspitze vor ihm. »Ich habe dafür keine Worte. Hoffentlich passiert mir das nicht noch einmal«, sagte van Aert, dem eigenen Aussagen zufolge so ein Zielsprint noch nie unterlaufen war: »Es fühlt sich schmerzhaft an.« Er habe das Selbstvertrauen gehabt zu gewinnen, doch dann schob sich an der linken Seite Gaudu an ihm vorbei.