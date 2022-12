2019 raste er in einen Bus

Rudisha kam sieben Tage vor seinem 34. Geburtstag zum zweiten Mal binnen rund drei Jahren in einer brandgefährlichen Situation mit dem Leben davon: Im August 2019 war der zweimalige Weltmeister ebenfalls in Kenia mit seinem SUV-Fahrzeug auf einer Autobahn nach einem Reifenplatzer mit hoher Geschwindigkeit in einen Bus gerast, erlitt bei dem Frontalcrash allerdings nur leichte Verletzungen.

Rudisha hält seit seinem Olympiasieg im Jahr 2012 in 1:40,91 Minuten den Weltrekord über 800 m. 2016 holte er auch in Rio de Janeiro Gold. »Ich bin so aufgeregt, das ist der großartigste Moment in meiner Karriere«, sagte Rudisha damals. Er ist der erste Athlet nach dem Neuseeländer Peter Snell 1964, der seinen Olympiasieg über 800 Meter wiederholen konnte.