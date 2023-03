Seine großen Erfolge im Bahn- und im Straßenradsport in den 2000er- und 2010er-Jahren hätten laut Wiggins vor allem darauf beruht, dass er vor den Problemen in seinem Leben geflohen sei. »Der Radsport hat mir alles gegeben – ohne ihn wäre ich nichts. Aber gleichzeitig hat er mir alles genommen. Ich habe inzwischen gelernt, dass ich immer von Angst getrieben war – rückblickend konnte ich in meiner Karriere nie den Moment genießen.«