Nach schweren Vorwürfen zum Umgang mit sexuellem Missbrauch ist Wassersprung-Bundestrainer Lutz Buschkow vom Deutschen Schwimm-Verband (DSV) am Rande der Europameisterschaft in Rom mit sofortiger Wirkung von seiner Tätigkeit freigestellt worden. Beim Titelgewinn der Olympiadritten Tina Punzel und Lena Hentschel im Synchronspringen vom Dreimeterbrett saß der 64-Jährige noch am Beckenrand, beim anschließenden Ein-Meter-Finale der Männer dagegen nicht mehr.