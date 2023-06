Bei den Special Olympics treten Menschen mit geistiger Beeinträchtigung an. Das grenzt die Veranstaltung auch von den Paralympics ab, die stets im Anschluss an Olympische Spiele ausgetragen werden und an denen Athletinnen und Athleten mit körperlichen Beeinträchtigungen teilnehmen. In Berlin gehen nun rund 7000 Sportlerinnen und Sportler aus 190 Ländern in 26 Sportarten an den Start.