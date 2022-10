WM-Zweiter Japan oder Slowakei warten

»Ich bin mehr als erleichtert, denn das war kein einfaches Spiel«, sagte die 25-Jahre alte Mittelham. »Als ich beim Stand von 2:2 in die Box ging, sagte Ying zu mir: »Du kannst nur gewinnen. Wir hatten schon fast verloren«. Als ich dann den Matchball verwandelt hatte, liefen alle anderen in die Box. Und ich habe angefangen zu weinen, weil ich so erleichtert war. Ich freue mich gerade sehr.«