Mir gefällt die Herzlichkeit von Hansi Flick, seine Manieren. Es laufen zu viele unhöfliche Menschen in diesem Land herum, die schlechte Laune für ihr Markenzeichen halten. Es ist in Deutschland nicht so verbreitet, aber man kann gleichzeitig freundlich sein und sehr hart in der Sache. Das Idealbild ist der grätschende Gentleman. Ein Phänomen aus einem Land, das uns kulturell viel voraus hat: England.