Georg Zimmermann hat bei der Deutschland Tour der Radprofis knapp das Podium verpasst. Nach seiner Energieleistung auf der Königsetappe am Samstag den Schauinsland hinauf verbesserte sich der 24-Jährige am Schlusstag dank Bonussekunden für Etappenrang drei auf den vierten Platz der Gesamtwertung. Den Rundfahrtsieg sicherte sich der Brite Adam Yates, den Grundstein hatte er am Samstag mit seiner Solofahrt im Schwarzwald gelegt.