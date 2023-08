Der DFB habe »fehlerhafte Informationen« verbreitet

Nun kam das Gericht zu der Einschätzung, dass der DFB sich seitdem nicht an das Urteil gehalten habe, und setzte die 150.000 Euro fest. Wie aus dem entsprechenden Beschluss hervorgeht, wird dem Verband unter anderem vorgeworfen, nach Urteilsverkündung »fehlerhafte Informationen« verbreitet zu haben.

So habe der DFB im Juni ein Rundschreiben und eine E-Mail verschickt an Regional- und Landesverbände sowie an die Vereine der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga, in denen mitgeteilt wurde, dass die »Einschränkungen« des Dortmunder Urteils »nur für nach deutschem Recht geschlossene Vereinbarungen von Football Agents mit Spieler*innen, Trainer*innen und/oder Clubs, die in Deutschland ansässig sind« gelten würden. Eine inhaltsgleiche Mitteilung habe die Deutsche Fußball Liga DFL, eine DFB-Tochter, an die Vereine und Kapitalgesellschaften der Bundesliga und 2. Bundesliga verschickt.