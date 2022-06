Keine Chance im hochklassigen Feld von Oslo hatte die frühere Junioren-Europameisterin Alina Reh (Berlin), die in 15:06,29 Minuten 15. wurde, ihre persönliche Bestzeit aber nur knapp verfehlte.

Klosterhalfen gilt in der deutschen Leichtathletik schon lange als Ausnahmetalent. Die 25-Jährige hält auf den Mittel- und Langstrecken eine ganze Reihe deutscher Rekorde und nahm bereits an den Olympischen Spielen in Rio 2016 und Tokio 2021 teil. Ihr größter internationaler Erfolg war bislang eine Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Doha 2019. Die nächste Leichtathletik-WM findet vom 15. bis 24. Juli in Eugene, Oregon, statt. Für Klosterhalfen ist es quasi ein Heimspiel: Sie trainiert und lebt seit 2019 in dem US-Bundesstaat.