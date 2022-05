Die Sportgrafik der Woche Spitzenimporte

Die deutschen Basketballer sind in diesem Jahr in der wichtigsten Liga der Welt erfolgreich wie selten zuvor. Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) und Daniel Theis (Boston Celtics) haben es in die Halbfinalspiele der NBA geschafft. Von den erfolgreichsten ausländischen Spielern in der NBA sind sie aber weit entfernt, im vergangenen Jahr glänzte vor allem der Grieche Giannis Antetokounmpo, der die Milwaukee Bucks zum Titel führte. Über allen thront Dirk Nowitzki, der sechstbeste Korbjäger der NBA-Geschichte.