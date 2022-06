Schmidt hatte über Jahre ein Doping-Netzwerk aufgebaut

»Der Verurteilte ist zum 16. Mai 2022 bedingt entlassen worden. Er steht für drei Jahre unter Bewährung, danach kann und wird die Strafe erlassen werden, falls alle Auflagen und Weisungen erfüllt wurden und keine neuen Straftaten vorliegen«, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Betroffen waren unter anderem Sportveranstaltungen wie die Olympischen Spiele 2014, 2016 und 2018, die Tour de France 2018, der Giro d'Italia 2016 und 2018, die Vuelta 2017, die nordische Ski-WM 2017 sowie weitere diverse Radrundfahrten und Wintersportveranstaltungen. Öffentlich wurde das Vorgehen nach Razzien im Rahmen der »Operation Aderlass« in Erfurt und während der Nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld. Schmidt saß seitdem in Untersuchungshaft.