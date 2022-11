Dopingaufklärer Werner Franke ist tot

Werner Franke ist tot. Der Dopingaufklärer starb nach übereinstimmenden Informationen des SPIEGEL und des ARD-Dopingexperten Hajo Seppelt im Alter von 82 Jahren.

»Mir wurde gerade von seinem Sohn mitgeteilt, dass Professor Werner Franke im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Franke war der Pionier der Dopingaufklärung in Deutschland. Er hat große Verdienste. Möge er in Frieden ruhen«, schrieb Seppelt am Dienstagnachmittag auf Twitter.