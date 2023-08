E-Sport in Saudi-Arabien Die Farbe des Geldes

Saudi-Arabien will sein Image aufpolieren und lockt mit Ölmilliarden Sportstars aus aller Welt in die Wüste. Auch Erik Engel, einer der erfolgreichsten deutschen Gamer, reist in die saudi-arabische Hauptstadt. Bei den Riyadh Masters geht es um 15 Millionen Dollar.