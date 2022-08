Hempel holte in seiner Karriere vier Europameistertitel und zahlreiche weitere Medaillen. Bei den Olympischen Spielen in Sydney 2000 gewann er Bronze, in Barcelona 1996 Silber. Bei Olympia 1992 in Barcelona soll es laut Hempel zu einem besonders schockierenden Übergriff gekommen sein. Unmittelbar vor dem Wettkampf habe sein Trainer ihn auf einer Toilette am Wettkampfort vergewaltigt.