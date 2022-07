Fußball Ein Spiel, das den Krieg vergessen hilft

In Philadelphia ist der ruhmreichste ukrainische Klub in Amerika zu Hause. Geflüchtete und Migranten aller Generationen halten sein Erbe am Leben – gerade jetzt, wenn die schrecklichen Bilder aus der Heimat kommen.

Aus Philadelphia berichtet Christoph Wöhrle