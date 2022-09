Krawalle im Stadion Eintracht-Fan durch Rauchgranate schwer verletzt

Tatsächlich rückte das 1:0 der Eintracht – und ihr erster Sieg in einem Champions-League-Spiel – angesichts der Begleitumstände auf den Tribünen des Stade Velodrome in den Hintergrund. »Es war der befürchtete Ausnahmezustand«, sagte Reschke. »Wir haben solch einen Tag in dieser Form noch nicht erlebt und in dieser Weise auch nicht für möglich gehalten.« Richtige Freude wolle nicht aufkommen, »weil es schon sehr befremdlich ist, welches Ausmaß an Aggressivität und Hass uns da entgegenschlug und natürlich auch auf Reaktionen traf«. Reschke kündigte an: »Wir müssen das Stück für Stück sauber aufarbeiten.«