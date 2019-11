Wenn ein Spieler foult, wird er vom Schiedsrichter bestraft, vielleicht auch vom Sportverband. Sperren und Geldstrafen sind dann die Regel. In Dänemark ist nun Eishockey-Profi wegen eines unsportlichen Vergehens von einem ordentlichen Gericht verurteilt worden. Kristian Jensen von den Frederikshavn White Hawks bekam eine Strafe von 20 Tagen auf Bewährung, weil er einem Gegner einen heftigen Schlag versetzt hatte.

Das zuständige Amtsgericht in Hjørring im Norden Dänemarks sprach Jensen schuldig, seinem Kontrahenten Lucas Bjerre Rasmussen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen zu haben, als dieser bereits auf dem Eis lag.

Der 23-jährige Jensen hatte in der Begegnung mit den Odense Bulldogs im September zunächst einen Gegner zu Boden gecheckt, woraufhin Rasmussen ihn per Crosscheck zur Seite schubste. Daraufhin ging Jensen auf Rasmussen los, rang ihn zu Boden und schlug auf ihn ein. Ein Fernsehzuschauer zeigte Jensen an.

Eine sportliche Strafe ist nicht genug

Vor Gericht argumentierte Jensen, bereits vom Verband bestraft worden zu sein. Er wurde für 17 Pflichtspiele gesperrt. Doch aus Sicht des Gerichts war die Tat so schwerwiegend, dass die Strafe des Eishockeyverbands nicht ausreichte. "Die Rechtsordnung muss dem Eishockeysystem Schutz bieten", sagte Richterin Jeanette Thørholm Andersen. Die Strafe fiel jedoch vergleichsweise milde aus, weil die Tat im Rahmen eines Eishockeyspiels stattgefunden hatte. Jensen muss zusätzlich zu seiner Bewährungsstrafe rund 770 Euro an Rasmussen zahlen.

"Es ist ein Zeichen gesetzt worden, dass man sich auch im Eishockey nicht alles erlauben kann", sagte Sport-Kommentator Jimmy Bøjgaard beim dänischen Fernsehsender "TV2": "Es ist zwar eine harte Sportart, aber es gibt auch Regeln. Eine davon ist, dass man niemanden schlägt, der sich nicht wehren kann." Im Eishockey-Regelwerk finden sich sogar eigene Abschnitte zum Bereich Faustkämpfe. Die kommen in dem Sport immer wieder vor.

Henrik Andersen, Geschäftsführer der Frederikshavn White Hawks sagte: "Wir sind sehr traurig, dass Kristian Jensen verurteilt wurde. Immerhin hat er die mildeste Strafe bekommen, die möglich war."

Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt, weil die Frage aufkam, wo das Sportrecht und wo das Strafrecht greift. Auch in Deutschland kam es in der Vergangenheit schon vor, dass Amateurspieler im Fußball und Eishockey für Fouls bestraft wurden. 2012 sorgte ein Urteil für Aufsehen, das Fußballspieler bei "grob rücksichtslosen Fouls" haftbar gemacht werden können.