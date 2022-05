Unter zahlreichen starken Leistungen der Eisbären stach besonders die von Nationalkeeper Mathias Niederberger hervor, der nach Spielende von seinen Mitspielern euphorisch gefeiert wurde. »Das war vielleicht das beste Spiel, das ich jemals von ihm gesehen habe«, sagte Eisbären-Meistercoach Serge Aubin im Anschluss bei MagentaSport. »Ich habe alles gegeben, was ich hatte«, sagte Niederberger selbst.

Auch Don Jackson, Trainer der unterlegenen Münchener, lobte anerkennend: »Er war der große Unterschied, keine Frage.« Der frühere Berliner Meistertrainer konnte sich trotzdem etwas freuen: In der kommenden Saison soll Niederberger für den EHC spielen.

Frühzeitige Meisterschaft hilft dem Nationalteam

Neben dem 29 Jahre alten Düsseldorfer im Berliner Tor waren gnadenlose Effizienz und routinierte Alt-Stars für den entscheidenden dritten Sieg in der Best-of-five-Serie verantwortlich. Um 22.09 Uhr jubelten die Eisbären im goldenen Konfettiregen in München mit dem Meisterpokal. Kurz zuvor war der bereits 37 Jahre alte Verteidiger Frank Hördler zum wertvollsten Spieler der DEL-Playoffs ausgezeichnet worden. Drei Treffer von Matthew White (9./37./60. Minute) und weitere Tore von Frans Nielsen (25.) und Marcel Noebels (26.) sorgten vorzeitig für den nötigen dritten Sieg in der Finalserie.