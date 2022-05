Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Noebels und die Eisbären Berlin haben es geschafft, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. In einer Serie, die wegen der terminlichen Umstände ihren Platz in der Geschichte einnehmen wird. Am vergangenen Donnerstag erst hatten die Berliner gegen die Adler Mannheim ihr fünftes und letztes Halbfinale bestritten, am Freitag stand dann schon das erste Endspiel an. »Wenn man Überbelastung definieren will – das ist es.« Das verloren die Eisbären nach einer 3:0-Führung 3:4, doch aus den Begegnungen am Sonntag in München, am Montag in Berlin und am Mittwoch in München nahmen sie die erforderlichen drei Siege mit. Hätte es keine Entscheidung gegeben, wäre man am Donnerstagabend in Berlin aufeinandergetroffen. »Wenn man Überbelastung definieren will – das ist es«, sagte Münchens Sportdirektor Christian Winkler, dessen Mannschaft noch das etwas leichtere Programm hatte, da es mit ihrem Halbfinale gegen Wolfsburg schneller fertig war.

Best of five: Mit einem Konfettiregen feiern die Eisbären Berlin ihre Meisterschaft nach drei Siegen in vier Spielen gegen EHC München

Gernot Tripcke, der Geschäftsführer der DEL, verteidigt die beispiellos enge Terminierung, »weil sie das kleinste Übel unter allen Optionen war.« Die Liga entschloss sich, die Hauptrunde um eine Woche bis Anfang April zu verlängern und dafür an anderer Stelle Unwuchten in Kauf zu nehmen. »So konnten wir 20 Spiele unterbringen – zu einer Zeit, in der die Hallen wieder gefüllt werden durften.« Davon hätten alle 15 Vereine der DEL profitiert. Die Folge daraus war, dass es für die Playoffs der acht besten Klubs eine Woche weniger Zeit gab. Eine Verkürzung der drei Runden (Viertelfinale, Halbfinale, Finale) auf ein Best-of-Three-Verfahren wurde vom Tisch genommen, weil das die Playoffs sportlich entwertet hätte, die DEL hielt am Modus Best of Five fest.

Besitzer der Eisbären nimmt wenig Rücksicht auf das Team Problematisch wurde das durch die Teilnahme Berlins an der Finalserie. Zwar sind die Eisbären wie ihre Spielstätte, die Mercedes-Benz-Arena am Ostbahnhof, im Besitz der US-amerikanischen Anschutz Entertainment Group, doch die nahm wenig Rücksicht auf ihr Stammteam und vermietete die Halle in dieser Woche für sechs Abende, je zweimal an Basketball, Comedy und eine K-Pop-Band. Gernot Tripcke von der DEL: »Wir wollten die Eisbären aber nicht zwingen, dass sie das Heimrecht abgeben oder in ihrem alten Wellblechpalast spielen. Das hätte zu Problemen mit der Vermarktung und den Dauerkarteninhabern geführt.« In die Arena passt das Dreifache an Zuschauern – 14.000 – als in die Kultstätte »Welli«.

Gernot Tripke

Für die DEL war es eine schwierige Saison mit vielen Corona-Unterbrechungen, der Olympia-Pause und mit 15 statt der üblichen 14 Teilnehmer – im Jahr zuvor hatte man den Abstieg ausgesetzt, aber Aufsteiger Bietigheim aufgenommen. Am Ende wurde mit den Eisbären ein Team mit großer Fanbasis und glorreicher Geschichte Meister. Vater-Sohn-Projekt bei den Eisbären Frank Hördler, der 37-jährige Verteidiger, holte seine neunte Deutsche Meisterschaft, er blieb auch in den titellosen Jahren von 2014 bis 2020 der Organisation treu. Den Glauben verlor er nie: »2003 kam ich hierher, Peter-John Lee war das erste Gesicht, das ich gesehen habe, und die Art, wie er mich empfangen hat, hat mir gezeigt, dass die Eisbären etwas Besonderes sind.«

Lee, der Kanadier, war einst ein Star in der NHL und in Düsseldorf, er ist jetzt 66 und managt seit 25 Jahren das Berliner Eishockey. »Die alten Zeiten sind zurück«, jubiliert Hördler, »wir haben wieder eine gute Basis mit den richtigen Leuten hinter der Bande und im Büro.« Hördler wurde zum »Most Valuable Player« der Playoffs gewählt. »Die müssen verzweifelt sein, dass sie mich genommen haben – bei uns waren es so viele Jungs, die es verdient gehabt hätten.« Er wird in der nächsten Saison wiederkommen – schon wegen des Vater-Sohn-Projekts. Eric Hördler, 17, deutscher U18-Nationalspieler, ist Kandidat auf einen Profivertrag bei den Eisbären. Trainer Serge Aubin nennt Hördler »eine Legende, die noch spielt« und seine Mannschaft eine »Band of Brothers«. Siegerteams reklamieren die interne Verbundenheit immer als Merkmal für sich, das sie von der Konkurrenz abhebt, doch auch die Eisbären werden trotz ihrer zwei Meisterschaften und ihrer Harmonie von der Realität des Geschäfts zur Neuordnung gezwungen.

Meistertrainer Serge Aubin

Das wichtigste Familienmitglied geht: Mathias Niederberger, der Torhüter, der zum Ausklang der Finalserie mehr als hundert Minuten am Stück unüberwindbar war, wechselt – ausgerechnet – nach München. »Die Zukunft ist kein Thema für heute«, sagte er auf dem Eis der Halle, in der er nächste Saison regelmäßig stehen wird. Im ersten Jahr in Berlin hat er »den Schlüssel zum Erfolg« gefunden, im zweiten »meine Werte weitergegeben«. Das klingt nach einer erledigten Mission. Für einige Spieler aus dem Finale ist die Saison noch nicht beendet. Am Freitag in einer Woche beginnt in Finnland die Weltmeisterschaft. »Ich stehe zur Verfügung«, sagte Mathias Niederberger. »Es ist mir immer eine Ehre, das Nationaltrikot zu tragen, auch wenn es noch drei harte Wochen werden«, sagt Noebels. »Ich liebe das, was ich tue. Und solange ich gesund bin, gehe ich aufs Eis und beschwere mich auch nicht, wenn ich jeden Tag spielen muss.«