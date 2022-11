Söderholm spielte als Verteidiger für den Klub

Verbandschef Peter Merten stellte klar, dass der DEB »sehr gerne den eingeschlagenen Weg mit ihm weitergegangen wäre«. Man habe sich »intensiv« mit Söderholms Wunsch nach Veränderung beschäftigt, »und letztlich sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir seinem Wunsch nachkommen werden.«

Söderholm, der im Dezember 2018 Nachfolger des Olympia-Silbermedaillengewinners Marco Sturm geworden war, hatte die Nationalmannschaft bei der WM in Finnland mit der besten Vorrunde der Geschichte ins Viertelfinale geführt. Erst am Sonntag verteidigte der 44-Jährige mit dem DEB-Team erfolgreich den Deutschland Cup in Krefeld.