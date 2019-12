Weit über 900 Spiele hat Nationalspieler Christoph Ullmann in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) absolviert. Nun teilte der frühere Nationalspieler mit: Nach dem Saisonende ist Schluss. "Nach 19 Jahren DEL-Profi-Eishockey ist es für mich an der Zeit, Abschied zu nehmen und den jungen Cracks die Eisfläche zu überlassen", wird der 36-Jährige in einer Mitteilung seines Vereins Augsburger Panther zitiert.

Für Augsburg, Mannheim und Köln verbuchte der Stürmer bislang 224 Tore und 260 Assists. Mit den Adlern gewann Ullmann, deren DEL-Rekordtorschütze er ist, in den Jahren 2007 und 2015 die Meisterschaft. Ende Oktober bestritt der Stürmer seine 900. Partie in der höchsten deutschen Spielklasse. Für die deutsche Nationalmannschaft nahm Ullmann an zehn Weltmeisterschaften teil. Sein größter Erfolg war Platz vier bei der Heim-WM 2010.

"Gemeinsam mit dem Team möchte ich diese Saison jetzt zu einem guten Ende bringen und nochmals Playoff-Luft schnuppern", heißt es weiter. "Erst dann freue ich mich auf die Zeit danach und das Wiedersehen mit bekannten Gesichtern neben der Eisfläche."