Fedotow hatte im Februar mit der russischen Nationalmannschaft die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Peking gewonnen. In der KHL wurde er in der vergangenen Saison als bester Torhüter ausgezeichnet.

Fedotow ist nicht der einzige Sportler, der mit den russischen Behörden aneinandergeraten ist. Die WNBA-Spielerin Brittney Griner wurde Anfang des Jahres in Russland verhaftet und musste wegen angeblicher Drogenvergehen ins Gefängnis. Der Prozess gegen Griner hat in dieser Woche begonnen. Kritiker befürchten, Russland könne an ihr ein politisches Exempel statuieren.