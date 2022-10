Nun soll ein Komitee die Organisation leiten, bis im Dezember ein neuer Vorstand gewählt wird.

Der Premier drohte dem Verband mit Auflösung

Pascale St-Onge, Bundesministerin für Sport, bezeichnete die am Dienstag vorgenommenen Änderungen als »einen Schritt zur Wiederherstellung des Vertrauens der Kanadier in die Organisation«. Die Aufgabe des Verbandes bestehe nicht nur darin, Menschen zu außergewöhnlichen Sportlern zu entwickeln, sondern auch zu Bürgern, die Frauen, die Gesellschaft und das Gesetz respektierten. Eishockey ist in Kanada nach wie vor eine der beliebtesten Sportarten.