Fedotows Anwalt gab an, seit der Verlegung ins Krankenhaus keinen Kontakt mehr mit seinem Mandanten gehabt zu haben. Er wollte gegen die Einberufung vorgehen, da Fedotow in Moskau und nicht in Sankt Petersburg als Wehrpflichtiger gemeldet sei. Ob der Torwart tatsächlich seinen Wehrdienst verweigert hat, ist derzeit unklar. Als Spieler von ZSKA ist man automatisch Angehöriger der Streitkräfte, junge Sportler des Moskauer Armee-Klubs dienen in jungen Jahren in der Sportkompanie. Der Wehrdienst dauert in diesem Fall ein Jahr.