Die Pflichtaufgabe mit Mühe gelöst, aber einen Schlüsselspieler eventuell verloren: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat 48 Stunden nach der Olympia-Revanche gegen die Slowakei den zweiten Sieg bei der WM in Finnland eingefahren – bangt nun aber um NHL-Youngster Tim Stützle. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm erkämpfte im dritten Gruppenspiel in Helsinki gegen Außenseiter Frankreich ein 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) und damit den nächsten wichtigen Dreier auf dem Weg Richtung Viertelfinale.

Daniel Fischbuch (3.) im Powerplay, Alexander Ehl (18.) und Leo Pföderl (46.) erzielten in der altehrwürdigen »Helsingin Jäähalli« die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Das DEB-Team hatte zuvor am Samstag

Alexandre Texier (15.) in Überzahl und Hugo Gallet (32.) glichen zwischenzeitlich für den Russland-Nachrücker Frankreich aus, für den es die zweite Niederlage war. Für Deutschland geht es nach zwei spielfreien Tagen am Donnerstag gegen Dänemark (15.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) weiter.

»Das ist ein großer Sieg für uns. Wir haben viele Fans hier, deshalb war es ein toller Abend«, sagte Pföderl bei MagentaSport. »Wir hoffen, dass es bei Tim nicht so schlimm ist, dass er im nächsten Spiel dabei sein kann. Das wäre wichtig.«

und zum Auftakt am Freitag 3:5 gegen Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada verloren .

»Man darf da keinen Fehler machen, die Franzosen muss man erst mal schlagen«, hatte Kapitän Moritz Müller vor dem Spiel gewarnt, und betont: »Die drei Punkte gegen die Slowakei sind nur was wert, wenn wir gegen Frankreich was holen.« Söderholm gönnte seinem Stamm-Goalie Philipp Grubauer nach dessen herausragender Leistung gegen die Slowakei eine erste Verschnaufpause. Dafür stand der Berliner Meister-Torhüter Mathias Niederberger, der nicht seinen sichersten Tag erwischte, zwischen den Pfosten.

Niederberger hatte noch nicht einmal eingegriffen, als der Düsseldorfer Fischbuch mit dem ersten Schuss nach 124 Sekunden in der ersten Überzahl-Situation aus dem Slot eiskalt traf. Wenige Momente später scheiterte Stefan Loibl im Konter in Unterzahl an Frankreichs Goalie Sebastian Ylonen (4.).