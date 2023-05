Letzter Gegner in der Vorrunde ist am Dienstag Frankreich (11.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport). Mit dem Einzug in die K.-o.-Runde könnte das deutsche Team im besten Fall auch schon das Direktticket für Olympia 2026 lösen.

Für die Führung sorgte die vierte Reihe, die schon beim 4:2 gegen Österreich geglänzt hatte. Stachowiak traf per Nachschuss zum 1:0. »Zwei, drei Tore mehr wären schön gewesen«, sagte Verteidiger Leon Gawanke nach dem ersten Drittel, in dem die DEB-Auswahl 15 Schüsse aufs Tor verbuchte, aber in der Chancenverwertung erneut Schwächen offenbarte.