Eishockey-WM 2022 Spielplan, Ergebnisse, Favoriten

Viertelfinale

26. Mai, 16.20 Uhr: Viertelfinale 1

26. Mai, 16.20 Uhr: Viertelfinale 2

26. Mai, 20.20 Uhr: Viertelfinale 3

26. Mai, 20.20 Uhr: Viertelfinale 4

Halbfinale

28. Mai, 14.20 Uhr: Halbfinale 1

28. Mai, 18.20 Uhr: Halbfinale 2

Spiel um Platz 3

29. Mai, 15.20 Uhr: Spiel um Platz 3

Finale

29. Mai, 20.20 Uhr: Finale

Favoriten

Der Ausschluss des russischen Teams kommt insbesondere den Top-Nationen zugute. Die Sbornaja galt im Vorfeld als größer Konkurrent Kanadas. Auch die US-Stars haben nun größere Chancen, erstmals seit 1960 (!) wieder in ein WM-Finale einzuziehen. Gastgeber Finnland, immerhin Weltmeister 2019, rechnet sich vor heimischem Publikum eine Menge aus. Deutschland scheiterte vor einem Jahr in Lettland erst im Halbfinale, auch in diesem Jahr ist das Erreichen der Runde der besten Vier ein erklärtes Ziel. Mit Philipp Grubauer, Moritz Seider und Tim Stützle stehen drei NHL-Profis im Aufgebot, Superstar Leon Draisaitl ist nicht dabei.

Kader der deutschen Mannschaft

Torhüter: Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg), Philipp Grubauer (Seattle Kraken/NHL), Mathias Niederberger (Eisbären Berlin)

Abwehr: Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg), Korbinian Holzer (Adler Mannheim), Kai Wissmann (Eisbären Berlin), Fabio Wagner (ERC Ingolstadt), Jonas Müller (Eisbären Berlin), Moritz Seider (Detroit Red Wings/NHL), Mario Zimmermann (Straubing Tigers), Moritz Müller (Kölner Haie)

Sturm: Maximilian Kastner (Red Bull München), Taro Jentzsch (Iserlohn Roosters), Stefan Loibl (Skelleftea AIK/Schweden), Tim Stützle (Ottawa Senators/NHL), Matthias Plachta (Adler Mannheim), Daniel Schmölz (Nürnberg Ice Tigers), Samuel Soramies (ERC Ingolstadt), Alexander Ehl (Düsseldorfer EG), Yasin Ehliz (Red Bull München), Marc Michaelis (Toronto Marlies/AHL), Daniel Fischbuch (Düsseldorfer EG), Leo Pföderl (Eisbären Berlin), Marcel Noebels (Eisbären Berlin), Alexander Karachun (Schwenninger Wild Wings)

Weltmeister seit 2000

2000 in Sankt Petersburg (Russland): Tschechien

2001 in Köln (Deutschland): Tschechien

2002 in Göteborg (Schweden): Slowakei

2003 in Helsinki (Finnland): Kanada

2004 in Prag (Tschechien): Kanada

2005 in Wien (Österreich): Tschechien

2006 in Riga (Lettland): Schweden

2007 in Moskau (Russland): Kanada

2008 in Québec (Kanada): Russland

2009 in Bern (Schweiz): Russland

2010 in Köln, Mannheim, Gelsenkirchen (Deutschland): Tschechien

2011 in Bratislava (Slowakei): Finnland

2012 in Helsinki (Finnland) und Stockholm (Schweden): Russland

2013 in Helsinki (Finnland) und Stockholm (Schweden): Schweden

2014 in Minsk (Weißrussland): Russland

2015 in Prag, Ostrava (Tschechien): Kanada

2016 in Moskau und Sankt Petersburg (Russland): Kanada

2017 in Köln (Deutschland) und Paris (Frankreich): Schweden

2018 in Kopenhagen und Herning (Dänemark): Schweden

2019 in Bratislava (Slowakei): Finnland

2021 in Riga (Lettland): Kanada

2022 in Helsinki (Finnland): ?